Пожар произошел в спортшколе в столичных Хамовниках

В результате ЧП никто не пострадал Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве в районе Хамовники в спортивной школе произошел пожар, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Сообщение о пожаре в спортшколе на 3-й Фрунзенской улице поступило 8 июля в 10:09. На место оперативно прибыли пожарно спасательные подразделения. Из горящего здания эвакуировали семь человек, сведения о пострадавших не поступали. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 6 июля на Тверском бульваре произошел пожар в здании ресторанов «Пушкинъ» и «Турандот». Более 100 человек эвакуировали, никто не пострадал. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, огонь оперативно потушили. Популярные московские рестораны не пострадали из-за пожара, они работают в штатном режиме.