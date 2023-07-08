Вильфанд спрогнозировал похолодание до +18 градусов в Москве с 10 июля

В Москву на следующей неделе придет похолодание Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве с понедельника, 10 июля, ожидается похолодание до плюс 16-18 градусов. Температурный фон будет соответствовать норме начала июня, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Перемены уже начались, но по-настоящему резкими они станут с понедельника. Днем максимальная температура будет уже 18-20 градусов, воздушные массы с севера», - уточнил он.

По словам синоптика, в понедельник температура будет на пару градусов ниже нормы, а во вторник – уже на три-четыре градуса. Столбики термометров будут колебаться на уровне 16-21 градуса тепла. В конце рабочей в столице также ожидается прохладная погода, лишь в выходные потеплеет до 20-25 градусов.

Ранее KP.RU писал, что 7 июля Москва пережила «тропическую» ночь. В столице температура не опускалась ниже плюс 20 градусов.