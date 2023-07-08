Тонувшего мужчину спасли на Школьном озере в Зеленограде

В 20 метрах от берега спасатели подняли из воды мужчину. Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

В Зеленограде на Школьном озере спасли тонувшего мужчины, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 июля – в озере заметили тонущего человека. На место прибыла дежурная смена поисково-спасательной станции «Пансионат». В 20 метрах от берега мужчину подняли из воды и доставили на станцию. Там пострадавшему оказали первую помощь, от госпитализации он отказался. Мужчина покинул станцию в сопровождении полицейских.

Ранее KP.RU писал, что тонувшего мужчину спасли на Большом Садовом пруду в Москве. С пострадавшим провели профилактическую беседу о запрете купания в запрещённом месте. После этого молодого человека отпустили домой.