Сергей Собянин: В Москве будет создан крупнейший в России центр производства кино

Мэр столицы проконтролировал ход создания киномедиакластера полного цикла на территории Всероссийского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института металлургического машиностроения (ВНИИМЕТМАШ), сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«В Москве павильонов достаточно много, но высокотехнологичных павильонов очень мало. А самого высокого уровня павильонов, современных, с использованием последних технологий съемок - их практически вообще нет. Поэтому, создавая здесь павильоны, мы ставим все-таки задачу создать именно павильон завтрашнего дня, не вчерашнего, не позавчерашнего, даже не сегодняшнего, а завтрашнего», - заявил Сергей Собянин.

Чтобы московское кино двигалось вперед и стало конкурентным, по мнению градоначальника, требуется создавать для этого технологические возможности.

«Мы это можем делать. Во всех отраслях это делаем. Почему не сделать в кино», - добавил мэр и уточнил, что ВНИИМЕТМАШ на Рязанском проспекте станет высокотехнологичным ядром этой системы.

«Место каждого кластера - чтобы они дополняли друг друга и давали синергию», - подчеркнул Сергей Собянин.

КОНКРЕТНО

По сообщению пресс-службы мэра и правительства Москвы, для оказания помощи кинопроизводителям, в мегаполисе решено создать новый кинокластер. Он будет состоять из трех площадок. ВНИИМЕТМАШ на Рязанском проспекте, где создадут инфраструктуру кинопроизводства полного цикла, станет одной из них. Вторая – это кинопарк «Москино» в Красной Пахре для натурных съемок под открытым небом. Воссозданная киностудия имени Горького – станет третьей.

Съемочная площадка во ВНИИМЕТМАШ станет местом для творчества лучших производителей видео- и киноконтента, разработки собственных и интеграции передовых мировых технологий в киноотрасль. Инфраструктура ВНИИМЕТМАШ будет включать современные съемочные павильоны, студии, офисы, мультимедиацентр и другие объекты, которые обеспечивают полный цикл производства кино и видеоконтента.

Инфраструктуру кластера ВНИИМЕТМАШ планируется создавать в три этапа. Первый будет реализован уже к осени этого года. В результате реконструируют 10 корпусов. В них откроют павильоны для съемок кино и рекламы, высокотехнологичные XR павильоны для съемки Virtual Production, дом костюма и реквизита «Жар-птица», а также медиа-арт-центр. В этом центре разместится пространство для реализации образовательных программ, проведения выставок и других мероприятий. Помимо этого здесь появятся шоурумы, студии, коворкинги, общественная зона, медиагалерея, кафе, а также офисы кинокомпаний, центр материалов и дизайна для индустрии моды, музей кино, киношкола, просмотровый зал, кафе.

В рамках второй очереди к осени следующего года предполагается реконструировать еще четыре корпуса. В них разместят шесть больших съемочных павильонов.

С 2024-го по 2026 годы в ходе воплощения третьего этапа планируется обустроить шесть кинопавильонов, инновационный центр разработок для киноиндустрии, центр визуальных технологий, ресурсный центр для киноиндустрии, объекты обеспечивающей инфраструктуры.

В перспективе общая площадь кластера ВНИИМЕТМАШ превысит 170 тысяч квадратных метров.