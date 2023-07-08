Музыканты будут выступать на двух парковках в Москве до конца сентября

Музыканты будут выступать по выходным Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве вновь запустили совместный проект «Музыки в метро» и «Московского паркинга», сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Артисты будут выступать на двух парковках - № 9009 у входа в парк искусств «Музеон» и № 9015 на ул. Новый Арбат, 11-21. Горожане смогут насладиться музыкой по субботам и воскресеньям – с 16:00 до 22:00 до конца сентября.

Впервые музыканты выступят в эти выходные – в День московского транспорта. Послушать композиции могут все желающие.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 8 июля прошел парад ретротранспорта. Колонна трамваев и редких автомобилей проехала от метро «Новокузнецкая» до Чистопрудного бульвара. Для гостей мероприятия также организовали тематическую выставку, она будет открыта до 18:00.