Фитнес-эксперт Каневский предостерег от превышения нормы белка без необходимости Фото: Shutterstock

Бездумное превышение нормы белка спровоцирует существенную нагрузку на пищеварительную систему и почки, предупредил фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский в статье для Москвы 24.

Спортсмены, которым необходимо наращивать мышечную массу, употребляют белок в повышенных объемах. Для этого они дополнительно пьют протеин. Однако если человек активно не тренируется, такая стратегия может привести к проблемам с пищеварительной системой и почками, так как часть белка не будет усваиваться. Также есть риск спровоцировать развитие подагры.

Тем, кто регулярно не тренируется, необходимо не более одного грамма белка на килограмм массы тела. Если же спорт в жизни активно присутствует, то норму можно увеличить до 1,2 — 1,5 грамма на килограмм.

— Сколько бы вы белка в сутки ни употребляли, важно следовать одному правилу – на каждые 50 граммов белка нужно употреблять не меньше полулитра чистой питьевой воды. Те, кто занимается силовыми видами спорта, прекрасно это знают, — рассказал Каневский.

Важно также получать белок из разных видов пищи, не ограничивая себя курицей и яйцами.

Ранее тренер по фитнесу в разговоре с KP.RU дала советы, как начать заниматься спортом и не забросить тренировки.