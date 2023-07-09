Один человек ранен во время драки со стрельбой у кафе на западе Москвы Фото: Антон ФОКИН

Ночью 9 июля на западе Москвы произошла потасовка. Конфликт перерос в драку, во время которой один из участников выхватил пистолет и стал стрелять по толпе. Некоторые СМИ сообщали, что двое человек ранены, однако в ГУ МВД России по столице подтвердили только одного пострадавшего.

Сообщение о конфликте на Беловежской улице поступило в полицию около 2:10 ночи. Прибывшие на место стражи правопорядка установили, что один из участников драки применил оружие, по предварительным данным — травматическое. Один человек получил ранение, его доставили в медицинское учреждение.

Всех остальных участников конфликта установили и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее KP.RU писал, что в Новой Москве отец во время пьяной ссоры выстрелил из ружья в сына. Молодой человек попал в больницу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.