Представлены основные площадки Московского урбанистического форума — 2023

МАНЕЖ

Грандиозная выставка «Год нового транспортного каркаса» с 16 августа по 10 сентября пройдет в выставочном зале «Манеж». Посетители мероприятия погрузятся здесь в новую транспортную реальность столицы. У входа в «Манеж» гости выставки увидят новейшие поезда «Иволга 3.0», а также легендарный метропоезд «Москва-2020». Внутри помещения организаторы разместят самую большую в стране голограмму с крупнейшими актуальными транспортными проектами последнего времени.

Посетителям будут доступны симуляторы вагонов метро и МЦД. Гости выставки смогут ощутить себя в роли машинистов поезда Большой кольцевой линии метро. Также можно будет отправиться на виртуальную экскурсию по тоннелю строящейся линии МЦД-5.

А на стенде «Московский транспорт — это люди» можно будет подать резюме для трудоустройства в системе московского транспорта.

ЗАРЯДЬЕ

Масштабная развлекательная и культурная программа подготовлена в «Зарядье». Занятия по растяжке и йоге и функциональные тренировки пройдут на Парящем мосту. А в малом амфитеатре состоятся мастер-классы о моде и искусстве. Кинопоказы, мастер-классы и выступления артистов будут организованы в большом амфитеатре.

На время форума в парке развернется экспозиция «Город для каждого». На ней представят инсталляции, которые посвящены десяти масштабным проектам — тем, что уже реализованы и планируются. Экспозиция станет доступна с 4 августа по 10 сентября.

ГОСТИНЫЙ ДВОР

В Гостином Дворе с 1 августа по 10 сентября пройдет большая выставка, которая посвящена здравоохранению, образованию и социальной сфере. В ходе масштабного шоу с использованием гигантской модели человека, посетителям расскажут об организме человека и о человечестве, в том числе о возможных вариантах его будущего.

С помощью современного оборудования посетители выставки смогут попробовать себя в роли медицинских работников.

В деловую программу Гостиного Двора войдет три крупных мероприятия: конгресс Urban Health, Всероссийский форум среднего профессионального образования и V Форум социальных инноваций регионов.

ЛУЖНИКИ

«Лужники» станут еще одной площадкой форума. Программа здесь рассчитана на период с 1 августа по 10 сентября и пройдет под открытым небом. На территории большой спортивной арены выступят с концертами уличные музыканты, а цирковые артисты продемонстрируют свое искусство. Помимо этого здесь состоятся гастрономический фестиваль, показы мод, соревнования по рыбалке, а также многочисленные мастер-классы.

Кроме этого, участники фестиваля смогут посетить декорации мосфильмовского киногорода и стать участниками импровизированных съемок эпизодов уже вышедших на экраны популярных фильмов о Москве. Все желающие получат возможность научиться кататься на сноуборде или сапсерфе.