Сергей Собянин: за 11 лет стали удобнее более 500 улиц, переулков и площадей

«За 11 лет мы благоустроили больше 500 улиц, переулков и площадей Москвы. Проделали большую работу: организовали удобные маршруты для пешеходов, расширили тротуары. Благодаря городскому проекту «Чистое небо» освободили множество улиц от нависающих проводов, убрав их под землю. Создали новые комфортные общественные пространства с хорошим освещением, удобной навигацией и лавочками. Высадили здесь деревья и кустарники. Для пассажиров общественного транспорта установили современные остановки, хаотичные автомобильные парковки сделали организованными», - рассказал Сергей Собянин.

Он также напомнил, что после благоустройства некоторые улицы или их участки стали полностью пешеходными. По новым стандартам первыми обустроили в 2012 году улицу Кузнецкий Мост и часть улицы Рождественка, а также Камергерский и Столешников переулки.

В 2013 году изменился облик улицы Никольская. А в 2017 году появился пешеходный маршрут от улицы Никольская через Богоявленский переулок, Биржевую площадь и Рыбный переулок. В 2019 году приобрела статус пешеходной улица Школьная. Теперь здесь проходят различные городские мероприятия: ярмарки, концерты и фестивали.