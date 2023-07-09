Семилетний мальчик погиб в Москве после падения с 10 этажа Фото: прокуратура Москвы

Из окна квартиры на 10 этаже жилого дома по Севастопольскому проспекту на юге Москвы выпал семилетний мальчик. От полученных при падении с высоты травм ребенок погиб на месте. О произошедшем рассказали в прокуратуре столицы.

В момент инцидента в квартире также была мама мальчика. Что произошло, остается пока неизвестным.

На месте работают правоохранительные органы. Их координирует первый заместитель Черемушкинского межрайонного прокурора Андрей Цветков. Во время проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее в Москве четырехлетняя девочка выпала из окна 6 этажа. Она выжила, но получила серьезные травмы. В тяжелом состоянии ребенка госпитализировали. Известно, что случился инцидент, когда мать девочки ненадолго отлучилась из дома, оставив дочку под присмотром двух своих несовершеннолетних детей.