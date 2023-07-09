В Москве взяли под стражу парня, который изнасиловал свою знакомую Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд отправил под стражу 21-летнего молодого человека, который изнасиловал свою знакомую в подсобке на северо-западе Москвы. Об этом рассказали в Следственном комитете России по столице.

Расследованием уголовного дела о нарушением половой неприкосновенности занимается СКР. Правоохранители выяснили, что вечером 5 июля 2023 года молодой человек, находясь в подсобном помещении, расположенном по улице Туристкой в Москве, изнасиловал ранее ему знакомую 42-летнюю женщину.

Фигуранта задержали. На допросе он полностью признал вину, ему предъявили обвинение. Позднее суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения. Насильника заключили под стражу.

Ранее KP.RU писал, что в Москве задержали напавшего на двух женщин маньяка. Обеим жертвам удалось отбиться от насильника. Теперь его будут судить за покушение на изнасилование.