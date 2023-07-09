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НовостиОбщество9 июля 2023 17:08

Что произошло за день 9 июля в Москве: главные новости

Семилетний мальчик выпал с 10 этажа и погиб в Москве
Мила ГЕНЬ
Семилетний мальчик выпал с 10 этажа и погиб в Москве

Семилетний мальчик выпал с 10 этажа и погиб в Москве

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Днем 9 июля прокуратура Москвы сообщила, что из окна квартиры на 10 этаже жилого дома по Севастопольскому проспекту выпал семилетний мальчик. Ребенок при падении получил травмы, несовместимые с жизнью и погиб на месте.

Известно, что в момент ЧП в квартире также находилась мать мальчика. Что произошло, предстоит выяснить правоохранителям. Проводится проверка.

Ночью на западе Москвы произошла потасовка. Во время драки один из мужчин, общее число которых не уточняется, выхватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил. Один человек ранен, ему понадобилась госпитализация.

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал похолодание на следующей неделе в Центральной России. Среда, 12 июля, может стать самым холодным днем за последние 75 лет. Ожидается, что столбики термометров опустятся до 13 градусов выше нуля.