Овчинский: Московский производитель поставляет свою продукцию для строящихся мостов на трассе М-4 «Дон»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

На федеральной трассе М-4 «Дон» продолжается строительство мостов на 24 отрезках дополнительного участка. Свои изделия сюда поставляет Московская компания по производству композитных материалов «Нанотехнологический центр композитов». Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, для замены металлических элементов на мостах и путепроводах предприятие обеспечило более 50 километров композитных перильных ограждений, водоотводных лотков и лестничных сходов.

«Изделия компании имеют ряд преимуществ, - отметил глава ведомства. - Среди них - малый вес, коррозионная стойкость, снижение затрат на обслуживание в период эксплуатации, долговечность и простота замены элементов конструкции».

Напомним, движение по новому участку Дальний западный обход Краснодара (ДЗОК) 15 июня открыл президент России Владимир Путин. Столичный производитель участвует и в строительстве отрезка трассы – обход города Аксай в Ростовской области. На нем весной этого года разместили свыше трех километров изготовленных им лотков. Руководитель Департамента продаж компании Евгений Рафаилов уточнил, что изделия предприятия, как правило, поставляются для реализации масштабных инфраструктурных проектов.

«Ранее более 18 километров ограждений и систем водоотведения нашего производства были установлены на участке ЦКАД-1, - рассказал представитель компании. - Ещё девять километров перил и лотков появились на участке ЦКАД-3».

Являюсь лидером на рынке композитов, предприятие выполняет полный цикл работ, начиная с разработки и создания продукции и заканчивая ее тестированием и сертификацией. Присвоенный в 2017 году производителю статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» обеспечил освобождение на 10 лет от имущественного, транспортного и земельного налогов. В числе других положенных резиденту преференций - сниженная до двух процентов ставка налога на прибыль, а также льготы на аренду выделенной для возведения производства земли и дальнейший ее выкуп после окончания проекта.