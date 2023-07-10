Москвичей 11 июля ожидают порывистый ветер и до +21 градуса Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 10 июля, Гидрометцентр России обещает облачную с прояснениями погоду в Москве. Местами пройдет небольшой дождь. Жителей и гостей столицы также ждет сильный порывистый ветер.

Температура воздуха днем поднимется до 19-21 градуса выше нуля. Ветер будет с севера и северо-запада. Его обычная скорость составит 6-11 метров в секунду, однако местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.

К ночи погода особо не изменится. Воздух остынет до 11-13 градусов, а ветер с северного поменяет направление на западное. Он немного поутихнет — порывы больше не будут беспокоить, а скорость снизится до 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение суток меняться не будет. Оно составит 744 мм ртутного столба — это немного ниже нормы.

Ранее KP.RU писал, что по данным синоптиков на текущей неделе Москву ждет сильное похолодание. К среде дневная температура опустится до отметки в 13 градусов. Тем самым 12 июля 2023 года станет самым холодным за последние 75 лет.