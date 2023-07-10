Ефимов: Зеленые облигации Москвы для населения выкуплены полностью

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Зеленые облигации Москвы для населения были размещены на платформе “Финуслуги” Московской биржи 30 мая этого года. Все последние недели интерес горожан к этим ценным бумагам держался на стабильном высоком уровне. Пик продаж пришелся на первую неделю. Подробнее об окончательных результатах рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Выпуск был полностью выкуплен менее чем за полтора месяца вместо планового периода размещения в шесть месяцев, - отметил заммэра. - Высокий спрос населения продемонстрировал востребованность зеленых облигаций и заинтересованность людей в участии в развитии города».

По его словам, примерно 70 процентов ценных бумаг взяли москвичи и жители Подмосковья. Активно также инвестировали в облигации Санкт-Петербург, Тюменская, Тверская, Свердловская, Тульская и Нижегородская области. Типичным зеленым инвестором стал мужчина в возрасте примерно 44 лет из Москвы.

Вырученную сумму в два миллиарда рублей планируется вложить в закупку около 50 отечественных электробусов. При замене автобуса на современную модель электробуса вредные выбросы уменьшаются на 172 - 233 килограмма в год, а парниковые газы - на 49,4 тонны в год.

Ещё один плюс зеленых облигаций - их защищенность от рыночных рисков, так как они не обращаются на бирже. Купонный доход по этим ценным бумагам зафиксирован на уровне 8,5 процента годовых. Его выплата инвесторам будет проводиться каждый квартал. Первый «транш» намечен на 29 августа этого года. Обращение зеленых облигаций запланировано в течение двух лет. Дата их погашения - 27 мая 2025 года. Ранее кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило соответствие облигаций Москвы для населения требованиям к зеленым финансовым инструментам в РФ. Выпущенные Москвой ценные бумаги внесены в перечень финансовых инструментов устойчивого развития России. Его ведет государственная корпорация «ВЭБ.РФ» по поручению правительства России.

Как пояснила министр правительства Москвы, руководитель городского Департамента финансов Елена Зяббарова, покупатели зеленых облигаций получили еще один вариант гарантированного дохода. При этом Москва с помощью выпуска продолжит развитие зеленой экономики и повышение качества городской среды.