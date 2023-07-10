Психолог Зиновьева предупредила, что дети адаптируются в лагере за пять-семь дней Фото: Евгения ГУСЕВА

Психолог, гештальт-терапевт Екатерина Зиновьева рассказала, что срок здоровой адаптации в детском лагере составляет 5-7 дней. Если же за этот период ребенок не привыкает к новой обстановке, его лучше забрать, приводит мнение специалиста «Мослента».

— Поездка в лагерь — это яркий, эмоционально-насыщенный и в то же время стрессовый период в летней жизни ребенка. Он дает много новых впечатлений, новый опыт, развивает новые навыки, но и эмоциональных ресурсов на это тратится тоже немало, — отметила специалист.

Обычно на адаптацию уходит около пяти-семи дней. Если через это время ребенок все еще не привык, то стресс может быть опасным. Лучше выбрать другой вид отдыха. Не стоит переживать, что малыш не социализируется или не сможет в будущем ездить куда-то один — это все равно случится, всему свое время.

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