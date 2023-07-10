Пассажир московского метро незаметно вытащил у соседки по вагону телефон и продал его Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ехавшая в метро 24-летняя девушка обнаружила пропажу телефона. Оказалось, что его незаметно вытащил из кармана ее брюк другой пассажир. Девушка обратилась в полицию, карманника задержали, рассказывает «МВД Медиа».

Подозреваемого, 49-летнего жителя Брянска, поймали полицейские Московского метрополитена. Мужчину задержали на станции метро «Кунцевская» Большой кольцевой линии

Выяснилось, что злоумышленник обворовал девушку, когда ехал в метро от станции метро «Хорошевская» до «Аминьевской». К тому моменту, как его задержали, мужчина уже успел продать украденное.

Материальный ущерб составил около 57 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам кражи.

Ранее KP.RU рассказывал, что москвич украл телефон у мужчины, пока тот спал на лавочке около клуба на Болотной набережной.