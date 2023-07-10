Собянин первым получил в Мосгоризбиркоме удостоверение кандидата на пост мэра Москвы

МГИК зарегистрировал Сергея Собянина кандидатом на предстоящих выборах мэра Москвы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Собянин в понедельник, 10 июля получил удостоверение кандидата на пост мэра столицы. Московская городская избирательная комиссия официально зарегистрировала действующего главу города в качестве претендента на новый срок, сообщили после заседания представители МГИК.

«Предлагаю принять следующее решение - зарегистрировать кандидатом на должность мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца, опубликовать настоящее решение в наших официальных изданиях», - предложил во время заседания заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Ранее Сергей Собянин сдал в МГИК необходимый для регистрации кандидатом пакет документов, в том числе нотариально заверенные подписи депутатов представительных органов местного самоуправления столицы из 115 муниципальных образований. Члены комиссии проверили предоставленные главой города сведения и подтвердили, что документы полностью соответствуют избирательному законодательству, нарушений не выявлено. Кроме того, Сергей Собянин в соответствии с требованиями закона предоставил сведения о своих доходах и имуществе.

На выборы мэра Москвы 2023 года Сергей Собянин идет кандидатом от «Единой России». Секретарь Генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак подчеркнул, что под руководством Собянина столица превратилась в процветающий и комфортный мегаполис, один из самых современных городов мира.

«Под его (Сергея Собянина – Ред.) руководством Москва стала одним из самых умных и комфортных городов мира, лидером социально-экономического развития страны, на которые ориентируются все без исключения регионы», - сообщил Андрей Турчак в ходе конференции Московского городского регионального отделения партии.

В июне президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Высокую награду мэр Москвы получил за за большой вклад в социально-экономическое развитие города. Сергей Собянин возглавил правительство столицы 21 октября 2010 года. В 2018 году он был переизбран на третий срок. Сейчас срок полномочий мэра столицы составляет 5 лет, до 2018 года он составлял 4 года.

Напомним, голосование за нового мэра столицы пройдет с 8 по 10 сентября 2023 года. Отдать свой голос можно будет в любой из назначенных дней – и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Кроме традиционной процедуры с бумажными бюллетенями на избирательных участках жители Москвы могут проголосовать онлайн – с помощью системы дистанционного электронного голосования. В последнее время все больше москвичей предпочитают именно этот вариант. Проголосовать на выборах мэра Москвы могут все совершеннолетние жители столицы.