Московские спасатели открыли дверь, запертую 1,5-годовалым малышом Фото: департамент ГОЧСиПБ

В понедельник, 10 июля помощь спасателей Московского авиационного центра понадобилась матери 1,5-годовалого малыша. Пока она выходила на лестничную площадку встретить курьера, ребенок заперся внутри квартиры. О произошедшем рассказали в телеграм-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Вызов поступил из Северного Бутово, дома на Бульваре Дмитрия Донского. На место выехали спасатели и полиция. В присутствии мамы мальчика и сотрудников органов правопорядка сотрудники Московского авиационного центра проникли в помещение с помощью инструмента и освободили малыша.

Ребенок не пострадал.

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