Суд отправил под стражу обвиняемых, которые ранее облили зеленкой адвоката в Москве Фото: "КП" Архив

В Москве взяли под стражу двоих фигурантов дела, возбужденного по статье о хулиганстве, передает Следственный комитет России по столице. В пятницу они облили зеленкой адвоката Елену Пономареву, когда она стояла на остановке.

Как сообщал ранее KP.RU, женщина получила ожог глаз. Подозреваемых оперативно вычислили и задержали — те успели скрыться в Санкт-Петербурге.

Позже выяснилось, что мотивом преступления стала профессиональная деятельность потерпевшей.

Следствие ходатайствовало перед Кунцевским районным судом об избрании обвиняемым меры пресечения, связанной с лишением свободы. Судья согласился доводам обвинения и отправил фигурантов под стражу.

Статья 213 УК РФ, которую вменяют обвиняемым, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 тыс. до одного млн рублей, принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до семи лет.