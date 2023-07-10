Спасатели вытащили едва не утонувшего в Терлецких прудах школьника Фото: департамент ГОЧСиПБ

На Терлецких прудах Москвы спасатели заметили подростка, который плыл из последних сил и периодически скрывался под водой. Мальчика достали из воды, он серьезно не пострадал. О произошедшем рассказали в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Двенадцатилетнего мальчика, который терял последние силы, спасатели подняли на борт катера. Его удалось заметить благодаря профилактическому осмотру территории. Подростка доставили на пожаол-спасательную станцию «Терлецкая». Ему оказали первую помощь, его обогрели и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Причина происшествия — купание в запрещенном месте. Ведомство обратилось с настоятельной рекомендацией выбирать для времяпровождения только разрешенные для этого места. Также жизненно важно не заплывать за ограничительные знаки и не оставлять детей без присмотра, особенно возле водоемов.

Ранее помощь понадобилась тонувшему мужчине на Школьном озере в Зеленограде.