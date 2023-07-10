Желающий проехать в московском метро зайцем мужчина разбил турникет Фото: стоп-кадр из видео

На станции «Чертановская» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена 28-летний мужчина решил пройти к выгонам поезда, не оплатив проезд. Он потянул створки турникета на себя и повредил их. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Стеклянные створки разбились, когда мужчина потянул их на себя, пытаясь раздвинуть. После этого заяц спокойно прошел на платформу. Далеко он не уехал. Безбилетника задержали. Его действия квалифицированы по статье о вандализме. Теперь его ждет штраф, обязательные или исправительные работы, либо арест на срок до трех месяцев.

Кроме того, фигурант обязан возместить причиненный ущерб, добавили в прокуратуре.

Ранее KP.RU писал, что безбилетник разбил створки турникета в столичном метро, пропуская девушек. Мужчина сначала сам прошел, не оплатив проезд, а затем вернулся, чтобы побыть джентльменом.