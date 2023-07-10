Баллон взорвался в горящем ангаре на юге Москвы при его тушении Фото: прокуратура Москвы

В районе Чертаново горит отдельно стоящий металлический ангар рядом с торговым центром «Колумбус». Очевидцы сообщают о сильном задымлении. При тушении в ангаре произошел хлопок баллона, сообщили KP.RU в ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 17:57 в понедельник, 10 июля. Пожар случился в ЮАО на улице Подольских Курсантов, дом 1, строение 2. По предварительной оценке площадь возгорания составляет 120 квадратных метров.

На месте работают все оперативные службы города. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно приступили к тушению возгорания.

Позже стало известно, что во время работы пожарных в ангаре взорвался баллон. Никто из людей не пострадал.

Также прокуратура Москвы сообщает, что рядом в горящем здании находится автосервис. Ведомство контролирует установление обстоятельств и причин пожара. Их установят с помощью пожарно-технической экспертизы.