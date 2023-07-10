На юге Москвы росгвардейцы поймали испуганного лемура, который кидался на прохожих Фото: Главное управления Росгвардии по г.Москве

В южном административном округе столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии поймали кошачьего лемура, рассказали в пресс-службе. Экзотическое животное явно было напугано: оно прыгало на проезжающие автомобили и проходящих граждан.

Лемура заметили на Даниловской набережной. Росгвардейцы не прошли мимо, поймали экзотического «хулигана», накормили его и передали представителю департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Ранее в столице спасатели поймали метрового варана, об этом писал KP.RU. Хищную ящерицу нашли на Енисейской улице, прямо во дворе жилого дома. В течение часа за ней хозяин не пришел, поэтому были вызваны спасатели. Как оказался такой зверь на улице, пока непонятно. Хозяина рептилии искать не будут — дикое животное в специализированный Центр передержки департамента природопользования.