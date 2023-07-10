Что произошло за день 10 июля в Москве: главные новости

Пожар разгорелся в здании автосервиса в Чертаново Фото: Ольга Крыльцова

Вечером 10 июля в экстренные службы Москвы сообщили о пожаре на улице Подольских Курсантов, дом 1, строение 2. Загорелся отдельно стоящий металлический ангар. В здании находится автосервис. По последним данным огонь охватил порядка 200 квадратных метров. Во время тушения внутри ангара взорвался баллон. Никто не пострадал.

В настоящее время открытое горение уже ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала. Работы по пожаротушению продолжаются.

Ранее спасатели вытащили едва не утонувшего в Терлецких прудах школьника. 12-летний мальчик решил поплавать в запрещенном для этого месте и не рассчитал силы. Выдохшегося юного пловца заметили спасатели во время профилактического патрулирования территория. Его достали из воды, оказали первую помощь, обогрели и передали медикам.

Правоохранители раскрыли налоговые махинации бизнесменов из Москвы на 45 миллионов рублей. Компания, занимающаяся госконтрактами, заключала липовые договоры с подконтрольными юрлицами, чтобы уменьшить сумму, на которую начисляется налог.