В этом году обучение в «Московской технической школе» прошли уже 638 специалистов по производственным технологиям

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

На промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о подготовке в столице специалистов по производственным технологиям. С помощью таких сотрудников компании создают новые технологии и улучшают производственные процессы. Москва уже не первый год организует для них обучающие программы.

«Московская техническая школа» с момента открытия подготовила более тысячи инженерно-технических специалистов, - отметил заммэра. - Причем более половины из них – 638 сотрудников – за первые шесть месяцев 2023 года».

Каждое из направлений МТШ позволяет работникам промышленных компаний прокачивать свои знания и навыки. Например, «Робототехника и сенсорика» позволяет освоить разработку автоматизированных технических и сенсорных систем, в том числе и управление ими. Ещё одна программа - «Аддитивные технологии» - учит работе с 3D-технологиями. Новейшие интеллектуальные технологии в промышленности смогут в дальнейшем разрабатывать выпускники курса «Искусственный интеллект». Для инженеров, прошедших обучение на занятиях по «Микроэлектронике и фотонике», понятнее станут принципы работы с микропроцессорными технологиями, квантовой и оптической электроникой, а также со специализированным ПО. Кроме того, направление «Технологии связи» дополнит знания, касающиеся обработки промышленных данных, сферы квантовых технологий и 5G, интернета вещей.

Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, всего МТШ предлагает обучающие программы по семи направлениям. Для работников компаний, желающих повысить свою квалификацию, открыты свыше 60 курсов.

«Мы активно способствуем развитию проекта, - добавил глава ведомства. - В этом году будет открыто еще два направления, а также помогаем компаниям обучать сотрудников. Так, город предоставляет им субсидию, которая возмещает до 95 процентов затрат на обучение специалистов».