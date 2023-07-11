Терапевт Сайфуидинова назвала самые частые причины заболеваний в отпуске

Резкая смена климата, интенсивный загар и местная вода могут стать причиной болезней в отпуске Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Смена климата, загар и местная вода могут стать причиной болезней в отпуске, сообщает «Москва 24» со ссылкой на врача-терапевта Юлию Сайфуидинову.

По словам специалистки, при резкой смене климата организм не сразу привыкает к новым условиям. Нередко в период акклиматизация человека может беспокоить головная боль, тошнота, высокая температура. Чтобы избежать этого, врач советует пить больше чистой воды и не переедать.

Вторая причина заболеваний – это слишком интенсивный загар. Врач отметила, что при длительном пребывании на солнце может возникнуть герпес на губе. Она посоветовала использовать солнцезащитный крем, когда ультрафиолетовый индекс больше трех.

Третья причина болезней в отпуске – местная воды. Сайфуидинова порекомендовала пить кипяченую или бутилированную воду.

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