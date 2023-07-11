Храм Василия Блаженного в Москве вновь открыли для посещений

В Москве для посещений открылся Храм Василия Блаженного Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве Храм Василия Блаженного вновь открылся для посещений. Ранее Покровский собор был временно закрыт в связи с режимом контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили в телеграм-канале музея храма.

«После двухнедельного перерыва Покровский собор вновь распахнул свои двери для посетителей. Настоящий подарок ко дню рождения собора», - сказано в сообщении.

Напомним, 12 июля 2023 года Храму Василия Блаженного исполняется 462 года. Покровский собор находится на Красной площади, он построен в 1555—1561 годах.

Ранее KP.RU писал, что 24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции. Массовые мероприятия были отменены, закрылись несколько парков, храмов, в том числе Покровский собор. Однако 26 июня режим КТО в Москве отменили.