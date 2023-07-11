Овчинский: За шесть месяцев 2023 года московские кондитерские фабрики нарастили производство на треть

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил об увеличении выпуска шоколадной продукции в столице.

«Московские предприятия холдинга – «Красный Октябрь», «Рот Фронт» и «Бабаевский» – за шесть месяцев 2023 года увеличили выпуск изделий более чем на 30 процентов», - отметил глава ведомства.

По его словам, сейчас они производят более 200 различных видов шоколада.

«В планах – до конца года выпустить еще семь новых вкусов», - уточнил Овчинский.

Напомним, десятки миллионов сладких товаров в столице создаются каждый год на более чем 100 кондитерских предприятиях. Их поставляют не только в московский регион, но и по всей стране. Холдинг «Объединенные кондитеры» включает в себя 19 фабрик в разных городах России. Среди них есть крупнейшие производители Москвы, обеспечивающие сладкоежек любыми лакомствами от обычного шоколада в коробках, на развес и в виде штучных конфет до карамели, ириса и зефира. В их ассортименте также вафли, торты, мармелад и восточные сладости. Пожалуй, самым любимым у покупателей всех возрастов можно назвать бренд «Аленка». Под этим названием выпускается примерно 30 видов шоколада с большим выбором добавок и начинок. Еще один популярный в нашей стране шоколад с разными начинками производит «Бабаевский». При этом любители сладкого в последнее время стараются выбирать продукцию со сниженным содержанием сахара. В этом году спрос на такие товары вырос в два раза.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Как пояснил управляющий директор Холдинга Алексей Орлов, благодаря собственному цеху по переработке какао-бобов кондитеры столицы могут обойтись без импортных шоколадных полуфабрикатов.

«Мы контролируем качество на каждом этапе производства – от переработки какао-бобов до выпуска готовой плитки», – подчеркнул представитель Холдинга.

Присвоенный столичным кондитерским фабрикам статус промышленного комплекса дает им возможность пользоваться существенными налоговыми льготами. Например, сниженным на 80% земельным налогом и на 50% налогом на имущество. Сэкономленные таким образом суммы компании вкладывают в обновление своих производств, запуск дополнительных цехов и линий.