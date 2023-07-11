Наталья Сергунина: площадки «Российской креативной недели. Москва-фест» посетили более 150 тысяч человек

Фото: Пресс-служба ДПиИР

9 июля в столице завершили работу площадки «Российской креативной недели. Москва-фест». Событие в сфере креативных индустрий длилось семь дней. Его посетили представители творческого сообщества из России и дружественных стран. Павильоны работали в парках «Зарядье», «Музеон», Горького, была открыта площадка на территории центра современного искусства «Винзавод» и в других популярных местах города.

— Самыми посещаемыми пространствами фестиваля стали ВДНХ и Кузнецкий Мост — пять тысяч человек посмотрели тут спектакли и модные показы. Всего же организаторы провели свыше 800 мастер-классов, концертов, киносеансов и лекций, — сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Вице-мэр добавила, что площадки креативной недели посетили порядка 150 тысяч москвичей, гостей из 35 других регионов России, а также гости из 19 стран мира.

Центром деловой активности стал инновационный кластер «Ломоносов» — он расположен недалеко от главного здания МГУ. Сюда прибыли делегации из стран Латинской Америки, Африки, СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока. Стороны обсуждали развитие креативных индустрий и международное сотрудничество.

Культурная программа прошла более чем на 60 площадках. Зрителям показали 120 кинофильмов в залах под открытым небом. В «Музеоне» и «Сокольниках» установили павильоны «Книжного города». Гостям презентовали бестселлеры и издательские новинки. В центре Москвы и на ВДНХ артисты столичных театров представили 45 постановок и концертов.