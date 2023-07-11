В Москве арестовали насильника, напавшего на двух женщин за вечер

В Москве мужчина за один вечер попытался изнасиловать двух женщин Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве под стражу заключили мужчину, обвиняемого в покушении на изнасилование двух женщин, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

По данным следствия, 7 июля у дома возле ул. Симоновский вал мужчина напал на незнакомую девушку и попытался надругаться над ней. Однако жертва оказала насильнику активное сопротивление, испугавшись, злоумышленник убежал. В тот же вечер возле многоэтажки на Крутицкой набережной обвиняемый напал еще на одну женщину, но не смог довести свое преступление до конца.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Насильника задержали и арестовали, во время допроса мужчина полностью признал вину. Как выяснилось, ранее он был судим за совершение особо тяжкого преступления.

Ранее KP.RU писал, что в Москве задержали маньяка, который попытался изнасиловать прохожую в Битцевском парке.