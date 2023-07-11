Защита блогера Лерчек опровергла информацию об отводе следователя от дела

Потерпевшей по делу проходит Валерия Чекалина (блогер Лерчек). Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Уголовное дело в отношении стилистки Эльвиры Янковской, обвиняемой в продаже звездам поддельной одежды люксовых брендов (мошенничество), передали для расследования в полицию ВАО. Это связано с количеством преступных эпизодов, а не отстранением от дела следователя, сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Михаил Мушаилов.

Напомним, потерпевшей по делу проходил Валерия Чекалина (блогер Лерчек).

Ранее в телеграм-канале Mash появилась информация о том, что следователя по делу о мошенничестве заподозрили в сговоре с адвокатом и якобы отстранили от расследования. Однако, по словам адвоката, эти сведения не советуют действительности. Изначально дело расследовалось в Перово, но его перенаправили в полицию ВАО, так как поддельные вещи в основном передавались там.

«Вопрос афелированности экспертной организации вообще не обсуждался нигде, а вопрос территориальности не исключает преступности», - подчеркнул Мушаилов.