Магазин-кафе закрыли на западе Москвы из-за нарушения санитарных правил

В Москве приостановили работу магазина-кафе на Мичуринском проспекте Фото: Олег УКЛАДОВ

В Москве приостановили на 30 суток работу магазина-кафе «Фейфан» на Мичуринском проспекте. В заведении обнаружили грубые нарушения санитарных правил, сообщили на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Проверку в магазине-кафе провели после выявленного у посетительницы случая кишечной инфекции. Женщина заразилась после посещения заведения.

В июне магазин-кафе «Фейфан» опечатали из-за непосредственной угрозой причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан и отсутствия условий для приготовления безопасной еды. Материалы административного дела направили в Никулинский районный суд Москвы.

В заведении не предусмотрено цеховое деление, отсутствует оборудование для обеззараживания воздуха, а посуда и приборы моются в производственных ваннах для обработки сырья.

Кроме того, санитарное состояние помещений находятся в неудовлетворительном состоянии: не проводится уборка столов после каждого посетителя и не выполняются требования дезинфекционного режима. В кафе на 23 посадочных места нет туалета для посетителей. Эти нарушения способствуют появлению микроорганизмов в готовых блюдах.

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