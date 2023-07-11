В Москве задержали помощника мошенников, обманувших 78-летнюю женщину

Аферисты использовали схему «Ваш родственник попал в беду» Фото: Артем КИЛЬКИН

В Московской области правоохранители 36-летнего жителя столицы, подозреваемого в телефонном мошенничестве в отношении 78-летней пенсионерки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

Пожилой женщине, проживающей в Новоподмосковном переулке, позвонил незнакомец. Мошенник представился следователем и сообщил, что племянница гражданки попала в ДТП. Он уточнил, что девушка находится в больнице и ей требуются деньги на операцию.

Москвичка поверила звонившему и передала пакет с 50 тыс. рублей водителю такси. Мужчина заметил, что женщина нервничала и догадался, что ее пытаются обмануть. Тогда он вместо заказчика отвез пакет в полицию.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали злоумышленника, заказавшего доставку денег, в Московской области.По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве. Денежные средства пенсионерке вернули, а подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее KP.RU писал об аресте мужчины, обвиняемого в покушении на изнасилование двух женщин.