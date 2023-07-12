Московские врачи предупредили родителей об аденовирусе, которым болеют дети Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аномальная жара, которую прогнозировали синоптики на середину лета в Москве, все активнее уступает периодам похолодания и дождя.

Отсутствие солнечного тепла начало сказываться на здоровье самых маленьких жителей регионы. Врачи Видновской РКБ подтвердили, что дети стали чаще болеть в отсутствии солнечного тепла.

Маленькие пациенты приходят с яркими симптомами ОРВИ и частым поражением глаз. Дети жалуются на ощущение, что «в глазах песок».

Еще одна популярная жалоба этого лета – воспаление задней стенки горла. Такое состояние может сопровождаться увеличением лимфоузлов.

- А также общей интоксикацией организма: повышением температуры, ухудшением аппетита, слабостью. У некоторых детей были боли в животе, тошнота, диарея, - перечислила симптому интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-инфекционист ВРКБ Татьяна Корякина.

Врачи предупреждают родителей, что скорее всего ходит вирус, который передают друг другу дети. А погодные условия только способствуют комфортному существованию недуга.

- Можно предположить, что возбудитель — аденовирус. Ведь он не выносит солнца, а также устойчив при низких температурах, - заключила врач.

При возникновении симптомов, нужно обратиться к врачу, а не заниматься самолечением. В противном случае могут быть последствия в виде синусита или пневмонии.