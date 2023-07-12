В Москве создали робота, который может перемещаться внутри труб и выполнять очистку коммуникаций

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

На выставке «Иннопром» представили разработку московской компании — внутритрубного робота. Машина контролирует состояние промышленных коммуникаций и может провести их чистку.

— На промышленной выставке «Иннопром» в этом году представлено 16 инновационных разработок столичного производства. В их числе решение компании Tubot – внутритрубный роботизированный модуль. Это многофункциональное устройство, оснащенное передовыми технологиями, которые позволяют ему перемещаться внутри трубопроводов и выполнять различные операции, включая контроль и очистку сложных разветвленных секций, — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Изобретение может применяться в атомной, нефтегазовый и химической промышленностях. Робот оборудован взрывозащитой класса 0 — то есть предназначен для работы там, где риск детонации наиболее велик. Машина быстрая и обладает высокой точностью выполнения задач. В перспективе способна сэкономить средства предприятия на ремонт и обслуживание трубопроводов.

Новинку уже тестировали в Самарской области. Там робот счищал асфальто-парафиновые отложения с трубопроводов. Машина справилась с оценкой техсостояния трубопроводов на месторождении Среднеобской нефтегазоносной области (ХМАО).

— В России раньше не было таких роботов для доставки тяжелого оборудования в пустые и заполненные трубы. Компания решает задачу по транспортировке модулей для исследований и ремонта трубопроводов в вертикальные участки и участки сложной геометрии, недоступные для наружной диагностики, в том числе под землей, водой, сооружениями, — рассказал гендиректор компании-производителя Станислав Розанов.

Следующим этапом станут пуско-приемные испытания. По завершении машина поступит в продажу.

Московское правительство создает в городе комфортные условия для организации предприятий, ведения бизнеса. Запуск промплощадки в столице позволяет инвестору получить доступ к объемному портфелю мер системной поддержки, в числе которых займы и субсидии. Кроме того, Москва — крупный рынок сбыта, к тому же город обладает развитой инфраструктурой.