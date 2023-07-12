Два автомобиля столкнулись на 67-м км МКАД в Москве

Движение в районе аварии затруднено Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 67-го км МКАД – в районе станции метро «Мякинино», сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта в среду, 12 июля.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших не уточняется.

В Дептрансе добавили: движение в районе аварии затруднено. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что в 11 июля Москве на улице Георгиев Панфиловцев в районе остановки «Улица Фомичевой» в путях застрял автомобиль. Из-за ДТП задерживались трамваи №6, их маршрут был временно изменен. Через 10 минут движение на участке восстановили. Никто не пострадал, обстоятельства произошедшего выясняются.