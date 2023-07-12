Сергунина: Более 30 тематических зон откроется в рамках Московского урбанфорума в «Лужниках»

Фото: Пресс-служба Мостуризма

Олимпийский комплекс «Лужники» станет одной из крупнейших площадок предстоящего Московский урбанистический форум (МУФ), который будет проходить в столице с 1 августа по 10 сентября - всего 41 день! Мероприятие обещает стать самым масштабным за все время его проведения. Около центральной арены «Лужников» порядка 40 тысяч квадратных метров займут более 30 тематических зон, оформленных столичными департаментами и ведомствами, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

На площадках представят результаты и планы развития Москвы, с которыми смогут ознакомиться все гости форума. Здесь можно будет поучаствовать и в других событиях. Среди них - свыше 350 концертов, мастер-классов, лекций, кинопоказов, аудиовизуальных и интерактивных шоу.

«Москва динамично развивается. В “Лужниках” мы представим элементы тех крупных инфраструктурных проектов, которые уже сейчас меняют облик города, в том числе в рамках программы Мэра “Мой район”. Приглашаю вас стать участниками этого масштабного события», — сказала Наталья Сергунина.

Вот что увидят в «Лужниках» участники и гости урбанфорума:

- аудиовизуальный павильон «Куб» с шоу «Почувствуй свой город», рассказывающим о развитии Москвы за последние 12 лет - от Комитета по туризму столицы;

- программу с выступлениями артистов, творческих коллективов, актеров уличных театров и цирка - от городского Департамента культуры;

- павильон с цифровым двойником Москвы и виртуальным маршрутом по столице - от московского Департамента информационных технологий;

- экстрим-парк и различные соревнования - от столичного Департамента спорта;

- фестиваль «Сделано в Москве» с маркетом столичных товаров и услуг, конкурсами для детей - от Департамента предпринимательства и инновационного развития города;

- гастрофестиваль, модное пространство, зоны настольных игр, городская рыбалка и колесо обозрения высотой более 30 метров - от Департамента торговли и услуг Москвы.

Подробнее - на сайте Московского урбанфорума.