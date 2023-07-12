Новые тематические «Единые» посвятили проекту «Активный гражданин»

Тематические «Единые» можно купить в кассах и автоматах по продаже билетов на всех линия метр Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве выпустили новые тематические билеты «Единый» на одну и две поездки, посвященные проекту «Активный гражданин», сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Лимитированные проездные можно купить в кассах и автоматах по продаже билетов на всех линия метро. Тираж «Единых» ограничен – 200 тысяч экземпляров.

В Дептрансе напомнили, что проект «Активный гражданин» запустили девять лет назад. Благодаря ему горожане решают, как будет выглядеть Москва.

На сайте «Миллион призов» жители столицы могут обменять накопленные баллы на тематическую карту «Тройка», выпущенную в честь 9-летия проекта.

В Москве выпустили новые тематические билеты «Единый» Фото: Департамент транспорта Москвы

Ранее KP.RU писал, что новые лимитированные «Единые» посвятили проекту «Здоровая Москва». Их тираж составляет 200 тысяч экземпляров. Пассажиров могут приобрести билеты на всех линия столичной подземки.