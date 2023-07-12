Дочь экс-губернатора Пензенской области Бочкарева нашли мертвой в Москве

Предварительно, смерть Бочкаревой не носит криминальный характер Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве умерла дочь экс-губернатора Пензенской области Василия Бочкарева. Тело Натальи Бочкаревой обнаружили в квартире в центре столицы, сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах.

Смерть не носит криминальный характер. Версия самоубийства тоже исключена. По предварительным данным, у женщины были многолетние проблемы со здоровьем. ГСУ СК России по Москве проводит проверку.

По данным ТАСС, в оперативные службы обратилась консьерж дома. Она рассказала, что Наталья жаловалась на плохое самочувствие, а затем перестала открывать дверь в квартиру. На место прибыли специалисты, они вскрыли дверь, но женщина уже была мертва.

Наталья Бочкарева была известней бизнесвумен, собственницей долей в семейных хлебопекарных и лесоперерабатывающих фирмах. Отец Натальи Бочкаревой Василий скончался в 2018 году.

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