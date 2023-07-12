Восемь соглашений о поддержке промышленных предприятий заключило Правительство Москвы с регионами

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Гендиректор Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) Андрей Попов на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге подписал соглашения о сотрудничестве с руководством восьми аналогичных региональных организаций. Стороны намерены развивать межрегиональное взаимодействие для поддержки производственных предприятий. А именно запускать проекты по финансовой поддержке, проводить мероприятия для совершенствования и повышения доступности таких мер. Соглашение способствует расширению кооперационных связей производителей и выходу на рынках дружественных стран.

— Сотрудничество столицы с региональными фондами мы рассматриваем, как важный инструмент поддержки производственного бизнеса и один из драйверов для развития экономики города, – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Соглашение подписано с Башкортостаном, Ставропольским и Краснодарским краями, а также Херсонской, Рязанской, Тульской, Нижегородская и Челябинской областями. В первую очередь стороны планируют наладить взаимодействие по информированию промпредприятий о выпускаемой продукции, компетенциях производителей Москвы и регионов-партнеров.

МФППиП формирует в городе комфортный инвестклимат. Через него бизнес также получает льготные кредиты на оборотные средства, развитие и строительство производственных площадок. Сейчас в портфеле мер поддержки МФППиП около десяти видов займов. Кредиты дают по ставке от 3% на срок до пяти лет. Максимальная сумма до 300 млн рублей. Консультацию можно получить по телефону (495) 777-26-96 или изучить информацию на сайте фонда.