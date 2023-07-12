Овчинский: В Москве разработан первый в России электромотоцикл

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

На Международной промышленной выставке «Иннопром» стало известно о разработке в Москве первого в России электромотоцикла. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, модель AURUS Merlon создана научно-инжиниринговым центром транспортной индустрии «НАМИ». Предприятие локализовало свое производство на 80 процентов.

«Сейчас транспортное средство проходит этап опытного тестирования, - отметил глава ведомства. - Запуск в серийное производство запланирован на начало 2024 года».

Благодаря проекту Единой модульной платформы компания, используя свои мощности, смогла разработать все необходимое для электромотоцикла. Сюда входят в том числе высоковольтная тяговая батарея, система управления энергосиловым комплексом, компоненты светотехники, внешние панели и элементы кузова, другие комплектующие. Новый байк не боится морозов и гололеда - легко катается при температуре до минус 25 градусов. К нему можно добавить ещё и боковой прицеп. Создатели модели позаботились о комфорте водителя. Здесь есть подогрев руля и ручек, электрорегулировка положения ветрового стекла, сенсорная электронная приборная панель. Плюс к этому можно воспользоваться функцией быстрой зарядки. При необходимости на электромотоцикле можно дать задний ход. Безопасность поездок тоже на уровне - есть антиблокировочная и антипробуксовочная системы. Одна зарядка позволяет байку преодолеть примерно 200 километров.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Напомним, в производстве автомобилей в столице сегодня заняты около 30 компаний, на которых работают более восьми тысяч человек. Благодаря постоянной поддержке города предприятия обеспечивают потребителей большим ассортиментом продукции и регулярно разрабатывают новинки. При развитии своих площадок в Москве они увеличивают продажи создаваемых изделий, расширяют деловые контакты и получают выход на новые рынки сбыта. Для московских производителей действуют свыше двух десятков системных мер поддержки города, среди которых субсидии и целевые займы. Им доступны также различные антикризисные инструменты.