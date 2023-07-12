Электричка сбила двух человек на платформе Лосиноостровская в Москве

В Москве поезд сбил двух человек на ж/д платформе Лось Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве поезд сбил двух человек, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. В результате ЧП один человек погиб на месте, второй получил травмы, его осматривают медики. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

«Инцидент произошел на станции Лось. Поезд сбил двух человек, один из них умер на месте», - уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе МЖД сообщили KP.RU, что инцидент произошел 12 июля в 12:36 на станции Лосиноостровская Московской железной дороги. Поезд №7303 Мытищи-Москва сбил двух человек, нарушивших правила нахождения на ж/д инфраструктуре.

Ранее KP.RU сообщал, что в марте мужчина погиб под колесами поезда на северо-востоке Москвы. ЧП произошло возле платформы Маленковская, когда пассажир пытался спрыгнуть на пути. Из-за инцидента задерживался пригородный поезд №6329 Александров-Москва