Собянин поздравил учащихся московских школ искусств с победой в конкурсе «Молодые дарования России»

Глеб Семенов - победитель в номинации «Фортепиано, орган». Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

Сергей Собянин поздравил учеников московских школ искусств с победой в Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России». Столичные школьники показали отличные результаты в творческом состязании, заработав 22 призовых места. Основную победу в конкурсе одержали пятеро юных москвичей.

«Федор Орлов и Глеб Семенов - в номинации «Фортепиано, орган». Ярослав Шмидт и Виктория Свичкаренко - в номинации «Оркестровые струнные инструменты». Татьяна Фоменко - в номинации «Театральное искусство, цирковое искусство». Еще в копилке москвичей 22 призовых места. Поздравляю ребят с высокими оценками их таланта! Пусть это будет началом большого творческого пути», - написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

В федеральном конкурсе принимали участие лучшие ученики и студенты творческих образовательных учреждений со всей России. Сергей Собянин подчеркнул, что конкуренция была действительно большой, и участники выступали с огромной отдачей.

«Спасибо педагогам, наставникам, которые вкладывают в каждого ученика частичку души. Это и дает такие замечательные результаты», - подчеркнул глава города.

«Молодые дарования России» - ежегодный конкурс, направленный на сохранение и развитие системы художественного образования и поддержку учащихся детских школ искусств. Его учредителем выступает Министерство культуры РФ, организатором - Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского. Конкурс проводится среди учащихся и студентов в возрасте от 13 до 19 лет по нескольким номинациям в области музыки, хореографии, графики и живописи, театрального и циркового искусства.

Ранее Сергей Собянин поздравил московских школьников с победой в Европейской географической олимпиаде. Столичные учащиеся завоевали на ней сразу 11 медалей. Интеллектуальное состязание, в котором приняли участие ребята со всей Европы, проходило в Сербии с 24 по 30 июня. Всего российская сборная завоевала на олимпиаде 15 медалей.