Собянин: В Коммунарке построена не просто больница, а настоящий медицинский город

Комплекс в Коммунарке получил статус одного из пяти онкоцентров Москвы. Фото: mos.ru

Больница в Коммунарке по масштабам и качеству не уступает лучшим медицинским центрам мира, отметил мэр года Сергей Собянин. Столичный градоначальник подчеркнул, что при ее создании был изучен опыт ведущих стран по проектированию таких объектов.

«В Коммунарке мы построили не просто больницу, а настоящий медицинский город, по масштабам и качеству не уступающий лучшим медицинским центрам мира», - написал Сергей Собянин в своем блоге на сайте мэра Москвы.

Благодаря современному подходу к планированию создателям центра удалось сделать его действительно удобным для пациентов и врачей.

«Запроектировали уже не советскую больницу, а больницу завтрашнего дня с современными технологиями, с хорошей логистикой, удобную для пациентов и врачей», - отметил Сергей Собянин.

Глава города напомнил, что строительство больницы было завершено в рекордно сжатые сроки – к 2020 году.

«Случилось то, чего никто не ожидал - пандемия. И Коммунарка стала известным центром по борьбе с коронавирусом на всю страну и на весь мир, флагманом. Рядом с капитальными зданиями вырос еще целый город временных сооружений. Временных, но не простых: на самом деле они напичканы технологиями, реанимациями, огромным количеством коммуникаций и так далее - сложнейший с точки зрения технологий центр. Сегодня он находится в резерве, полупустой», - рассказал мэр Москвы.

В этом году почти все корпуса медицинского центра в Коммунарке были достроены.

«Осталось достроить лучевую терапию для онкозаболеваний, современный центр. 3D-лучевка, 4D - это самые современные технологии, которые есть на сегодняшний день в мире», - добавил Сергей Собянин.

Мэр также сообщил, что больница в Коммунарке получила статус одного из онкологических центров Москвы. Всего в столице действуют пять центров оказания помощи раковым больным.

«Не означает, что она занимается одной онкологией, но один из профилей ее - сложнейшие истории, связанные с онкологией: диагностика, лечение, профилактика - для этого все есть. Осталось построить лучевой центр. Я думаю, что мы в конце этого года - в начале следующего сдадим. И для того, чтобы наполнить его жизнью, качеством мы не с нуля начали формировать коллективы, а направили туда костяк лучших городских клиник, лучших врачей», - сообщил Сергей Собянин.

Напомним, лечебный комплекс в Коммунарке возглавляет анестезиолог-реаниматолог Денис Проценко. Под его руководством больница стала одним из самых передовых центров российской медицины.