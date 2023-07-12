Ефимов: В Москве ежегодно создается от 100 до 150 новых промышленных производств

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Москва продолжает расширять свой промышленный потенциал. Этому способствует и ситуация в столичной экономке. Подробностями поделился заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью РИА Новости в рамках промышленной выставки «Иннопром». Ранее на форуме мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о создании в столице 1346 новых предприятий за последние пять лет.

«В среднем в Москве ежегодно появляется 30-50 крупных и средних промышленных производств и 70-100 малых, - рассказал заммэра. - Конечно, мы со своей стороны поддерживаем промышленность, помогаем открываться новым предприятиям».

По его словам, желающие построить производства получают от города землю в аренду за один рубль, помощь в субсидировании стоимости технологического присоединения, льготные кредиты под 3% на создание производственных мощностей. Кроме того, им предлагаются и городские промышленные площадки, и офисные помещения, например, на базе технополиса «Москва». Только в индустриальном парке Руднево уже размещено 120 тысяч производственных площадей. В будущем году там появятся ещё порядка 200 тысяч. В планах города - создание в Руднёво специализированного колледжа для подготовки специалистов в сфере беспилотных технологий и лётного испытательного центра.

«Мы помогаем во всех направлениях - от необходимых площадей и приобретения оборудования до подготовки специалистов», - подчеркнул Ефимов.

Такая поддержка города дает положительные результаты.

«Если взять прошлый год, мы получили динамику роста обрабатывающей промышленности более 10%, - отметил Ефимов. - По итогам четырех месяцев текущего года рост составляет 8,5% - и это к высокой базе прошлого года, поэтому мы считаем такую цифру очень хорошим показателем».

Столичные предприятия и сами не сидят сложа руки, продолжая налаживать деловые контакты с производителями в других регионах и странах.

«Правительство Москвы сотрудничает с правительствами других регионов страны по ключевым отраслям, - рассказал Ефимов. - Одно из направлений - офсетные контракты. За счет долгосрочных контрактов со встречными обязательствами инвесторами в Москве уже создается 12 производств с пятью тысячами рабочих мест».