Бордель обнаружили в квартире на юго-западе Москвы

В Москве задержали подозреваемого в организации притона для занятия проституцией Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве правоохранители задержали подозреваемых в организации притона для занятий проституцией, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Полицейские доставили в отделение полиции трех приезжих женщин 20, 33 и 34 лет, оказывающих интимные услуги. На них составили административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».

Кроме того, оперативники поймали 26-летнего мужчину, который занимался сбором денежных средств за оказанные женщинами услуги. Во время обыска в квартире обнаружили мобильные телефоны, SIM-карты, тетради с записями. В отношении организатора борделя возбудили уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье троих мужчин задержали за организацию борделя в бане. Возбуждено уголовное дело.