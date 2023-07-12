Телефонные мошенники выманили у пенсионерки из Москвы 200 тысяч рублей

По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве правоохранители задержали 20-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении 86-летней пенсионерки, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Потерпевшей позвонил неизвестный и сообщил, что ее родственница стала виновницей ДТП, ей грозит уголовная ответственность. Мошенник потребовал у пенсионерки 200 тысяч рублей. Доверчивая москвичка поверила мужчине и передала деньги таксисту. Спустя время женщина поняла, что ее обманули.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого задержали, он пояснил, что часть похищенных денег – 12 тысяч рублей, он оставил себе, а остальную сумму перевел сообщникам. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Москве задержали помощника мошенников, обманувших 78-летнюю женщину. Аферисты попытались выманить у женщины 50 тысяч рублей, используя схему «Ваш родственник попал в беду».