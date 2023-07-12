Ефимов: На выставке «Иннопром» стенд Москвы демонстрирует инновации в столичной промышленности

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о представленных столицей на промышленной выставке «Иннопром» инновациях. Прежде всего, стенд Москвы на форуме демонстрирует кластерный принцип развития промышленности. В городе создаются сразу несколько кластеров - электромобилестроения, микроэлектроники и фотоники, фармацевтики. Параллельно продолжается развитие Федерального центре беспилотных авиационных систем.

«Мы привезли несколько моделей, относящихся к тем резидентам, которые работают в этих кластерах, - сообщил заммэра в интервью РИА Новости. - Так, один из резидентов Федерального центра беспилотных авиационных систем представил инновационную разработку — беспилотный вертолёт на базе водородного двигателя».

По его словам, производство обычных беспилотников, квадрокоптеров и летательных аппаратов вертолетного типа уже налажено в Москве. При этом разрабатываются и технологии будущего, которые отличаются высокой производительностью и экономичностью.

Свои новинки показали на «Иннопроме» и столичные производители медицинских изделий, в их числе очередное поколение экзоскелета. Среди представленной на стенде Москвы продукции промышленности города - чип с криптозащитой от компании «Микрон», электромотоцикл «Аурус» и универсальная зарядная станция, впервые собранная полностью на основе отечественных компонентов.

«Раньше скоростные зарядки делались с использованием компонентов из Китая, в первую очередь трансформаторов, а представленный образец является полностью отечественной разработкой», - уточнил Ефимов.

Напомним, в столице сегодня в сфере промышленности работают порядка четырех тысяч предприятий. Их них почти две трети - инновационные. Постоянную поддержку компаниям оказывает город, предлагая различные программы помощи бизнесу, льготы и субсидии, а также антикризисные инструменты.