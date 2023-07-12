Врач Арзамасцев рассказал, как бороться с утренними отеками

Вода и продукты богатые калием и магнием выводят лишнюю жидкость из организма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Продукты с калием и магнием, а также вода и чаи помогут снять утренние отеки, сообщила «Москва 24» со ссылкой на врача-диетолога, нутрициолога Евгения Арзамасцева.

«Для борьбы с отеками нужны компоненты, позволяющие улучшить вывод жидкости. Это вода и любые чаи, которые стимулируют ее отток», - пояснил он.

По словам специалиста, обычно утренние отеки появляются после употребления сладкой или соленой еды на ночь. Чтобы избавиться от них, можно выпить воды, чая или съесть продукты, богатые калием и магнием, например, зелень, капусту, огурцы, сухофрукты или орехи. Эта пища поможет вывести из организма лишнюю воду.

Ранее KP.RU писал, диетолог Елена Соломатина порекомендовала пожилым людям выпивать до четырех чашек чая в день при отсутствии противопоказаний.